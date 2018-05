Non solo al centro di Roma: un altro autobus è andato a fuoco oggi, martedì 8 maggio, tra Ostia e l'Infernetto. Un mezzo di Atac dedicato al trasporto scolastico ha preso fuoco all'altezza del civico 538 di via di Castel Porziano. Erano circa le 13.30 quando dal vano posteriore del mezzo ha cominciato a uscire del fumo. Immediatamente il conducente ha fatto scendere i piccoli studenti dell'istituto comprensivo Mozart e pochi secondi dopo il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme con l'ausilio di un'autobotte. Fortunatamente non ci sono feriti o intossicati

L'autobus in fiamme in via del Tritone: paura in centro

Questa mattina paura in via del Tritone per un bus Atac della linea 63 che è andato a fuoco. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme, danneggiando anche la facciata di un palazzo. Momenti di allarme si sono così vissuti a poche centinaia di metri dai palazzi sede delle istituzioni e in molti hanno pensato si fosse trattato di un attentato, visto anche il rumore provocato dall'esplosione dei vetri e dei pneumatici.