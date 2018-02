in foto: Alcune delle auto distrutte in viale Tirreno, foto via Facebook

Tragedia sfiorata questa notte in viale Tirreno, nel quartiere di Montesacro a Roma, dove un grosso pino è crollato sulla sede stradale. Solo per un caso in quel momento per la via, di solito molto trafficata, non passava nessuno e le conseguenze della caduta dell'albero non hanno riguardato persone.

Sei le vetture posteggiate completamente distrutte o seriamente danneggiate dall'albero. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno lavorato ore per mettere in sicurezza l'area, deviando il traffico e procedendo a fare a pezzi l'albero per poterlo rimuovere e ripristinare la normale circolazione stradale.

Non lontano da viale Tirreno, sempre ieri sera, un altro albero è caduto in viale Somalia nel quartiere Trieste Salario. Anche in questo caso nessun ferito ma la strada è rimasta chiusa per permettere lo svolgimento delle operazioni di rimozione dell'arbusto caduto in mezzo alla sede stradale.

