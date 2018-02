Un albero è caduto la scorsa notte in viale Somalia, a Roma, creando apprensione e qualche disagio. La pianta sarebbe finita sulla sede stradale a seguito di un acquazzone. Fortunatamente non si segnalano persone rimaste ferite, anche se l'accaduto ha provocato il momentaneo blocco del traffico su viale Somalia per consentire la rimozione dei rami. A segnalare l'episodio, con un video pubblicato su Facebook, è stato Paolo Quinto, candidato del Pd alle prossime elezioni Politiche del 4 marzo. Quinto, che è candidato al Senato, ha dato la colpa dell'accaduto allo stato di incuria e di abbandono in cui versa la Capitale: "La Roma del disagio, eccola qua – dice il candidato dem nel video – Dove un albero che cade e blocca il traffico, per un semplice acquazzone. Perché non sono stati fatti più interventi per la manutenzione dei tombini la manutenzione delle acque. Perché sono state tagliate tutte le cooperative che lavorano per questo. Questa è la Roma che noi combattiamo, questa è la Roma oscura che vogliamo illuminare".

La caduta di alberi a Roma è un'emergenza.

Il rapporto tra la manutenzione dei tombini e delle acque e la caduta dell'albero non è chiaro, anche se in effetti il problema della manutenzione del verde della Capitale è noto. In altre occasioni, nel recente passato, alberi e rami caduti in strada hanno provocato incidenti più o meno gravi. A settembre dello scorso anno si verificarono tre casi: un grosso pino cadde in via della Pisana, un altro albero della stessa specie, più volte segnalato dai residenti per la sua pericolosità, crollò invece a Prima Porta. In questi due casi non ci furono feriti, al contrario di un altro episodio avvenuto sempre a settembre, il 12, in via Pareto, all'angolo con via Cassia: in questo caso una donna e un uomo rimasero feriti.