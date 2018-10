Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri – mercoledì 24 ottobre – al Tuscolano. Erano circa le 17.00 quando un uomo ha perso il controllo di un Suv della BMW a causa di un malore tra via Lemonia e via Policarpo. L'auto ha percorso circa un centinaio di metri senza controllo e solo per un caso non ha travolto nessuno, finendo la sua corsa schiantandosi contro un muro. Sul posto il personale sanitario del 118 che hanno soccorso l'uomo, 63 anni, trasportandolo d'urgenza in ospedale.

Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto durante il viaggio a sirene spiegate verso il pronto soccorso: molto probabilmente è stato colpito da un infarto ma solo l'autopsia potrà accertarlo con sicurezza. Gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo hanno eseguito i rilievi del caso e provveduto a rimuovere il mezzo incidentato.

Un altro incidente mortale è avvenuto questa mattina sul tratto urbano dell’A24, in direzione della Tangenziale est all'incrocio con via di Portonaccio. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ma non ce l’ha fatta. L’incidente ha provocato traffico e code fino a sei chilometri in aumento tra Settecamini e il bivio per la Tangenziale est.