Grave incidente stradale sul tratto urbano dell'A24. Un uomo è morto investito da un'auto all'alba di oggi, giovedì 25 ottobre. Il tragico scontro è avvenuto in direzione Tangenziale est San Lorenzo, in via di Portonaccio. Sul posto è intervenuta un ambulanza, a seguito della chiamata d'emergenza degli altri automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso alla vittima. Il personale sanitario del 118 ha cercato in tutti i modi di rianimare la vittima ma per l'uomo di cui non si conosce ancora l'età né il nome, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'impatto che è stato violentissimo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso e ascoltato i presenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto. Non è chiaro il motivo per il quale l'uomo si trovasse a piedi su quel tratto di strada, di mattina presto

Traffico e code sull'A24

L'incidente ha provocato traffico e code fino a sei chilometri in aumento tra Settecamini e il bivio per la Tangenziale est. Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti del disagio: "Code tra Tor Cervara e Tangenziale est per incidente su Tangenziale est in direzione San Giovanni". E ha raccomandato a chi si trova alla guida di prestare massima attenzione.