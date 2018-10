in foto: Immagine di repertorio

Traffico in tilt sul tratto urbano dell'A24, a Roma oggi, 25 ottobre. Una mattina di incubo per gli automobilisti in transito a causa di un incidente che ha creato problemi alla viabilità. Si sono formati sei chilometri di coda in aumento da Settecamini al bivio per la Tangenziale est a causa di uno scontro. Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti del disagio: "Code tra Tor Cervara e Tangenziale est per incidente su Tangenziale est in direzione San Giovanni". E ha raccomandato a chi si trova alla guida di prestare massima attenzione.

Metro B e B1 chiuse

Un giovedì nero quello che anticipa lo sciopero generale in programma domani e che sta facendo molto discutere a causa dei disagi che si sono registrati fin da oggi. Le linee della metropolitana di Roma B e B1 sono state interrotte sull'intera tratta proprio nell'ora di punta di affluenza dei passeggeri. In migliaia hanno lasciato le stazioni in cerca di mezzi di trasporto alternativi per raggiungere la loro destinazione. Il servizio è ripreso dopo circa 25 minuti e sta tornando lentamente alla normalità. Lo stop, da quanto comunicato dall'azienda, dovuto a un guasto elettrico.

Ritardi sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo

Oltre al traffico e al servizio metro interrotto, nel corso della mattinata si sono registrati ritardi anche sulla linea ferroviaria. In particolare, i treni della tratta Roma-Viterbo hanno subito ritardi fino a 30 minuti e rallentamenti durante il percorso, provocando non pochi problemi per i pendolari che si spostano verso la Capitale per studio o lavoro.