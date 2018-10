Mattinata di caos per il trasporto pubblico della capitale. La linea B e la linea B1 della metropolitana di Roma sono interrotte sull'intera tratta per un guasto tecnico. A comunicarlo su Twitter l'account ufficiale di Atac l'azienda del trasporto pubblico locale della capitale. Inevitabili gravi disagi per i passeggeri, che a migliaia hanno lasciato le stazioni in cerca di mezzi di trasporto alternativi per raggiungere la loro destinazione, proprio nell'ora di punta. Il servizio è ripreso dopo circa 25 minuti e sta tornando lentamente alla normalità. Lo stop, da quanto comunicato dall'azienda, dovuto a un guasto elettrico.

E domani potrebbe essere un'altra giornata difficile sul fronte del trasporto pubblico, per lo sciopero di 24 ore di domani – venerdì 26 ottobre -indetto da diverse sigle del sindacalismo di base che, in caso di adesione alta, potrebbe paralizzare la capitale. Saranno rispettate come di consueto le fasce di garanzia da inizio turno fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.