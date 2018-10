Lo sciopero generale di venerdì 26 ottobre preannuncia una giornata nera. La mobilitazione interesserà diversi settori come quello dei rifiuti, dei trasporti e della scuola. Per quanto riguarda gli spostamenti, a risentirne sarà il trasporto pubblico locale, in particolare a Roma. Incroceranno le braccia i lavoratori aderenti ai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. L’agitazione riguarderà le linee Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Lo stop previsto è di 24 ore. Saranno garantite alcune fasce orarie: il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Ciò renderà meno problematici gli spostamenti da e verso Roma, specialmente per i pendolari costretti a viaggiare per studio o lavoro.

Bus Roma Tpl a rischio:

Per quanto riguarda gli autobus periferici gestiti da Roma Tpl, saranno a rischio le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Sciopero Cotral

Sciopero anche in Cotral. L'azienda che si occupa del trasporto pubblico extraurbano spiega che "il Sindacato Generale di Base (SBG) aderisce allo sciopero generale dei settori pubblici e privati della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20".

Sciopero dei treni a Roma

Lo sciopero di venerdì 26 ottobre riguarderà anche Trenitalia e Italo. Lo stop è previsto dalle ore 21 del 25 ottobre alle ore 21 del 26 ottobre. "Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (per esempio, modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".