Il maltempo anche oggi ha provocato disagi non solo a Roma ma anche in provincia. Nel Comune di Manziana, a pochi chilometri dal lago di Bracciano, una tromba d'aria ha divelto due alberi del bosco Macchia Grande che costeggia la strada. Un albero è caduto su via Lazio, molto trafficata specialmente in estate non solo da chi abita in campagna e si sposta in paese ma anche dalle persone che vanno o tornano dal mare. Un altro albero è caduto su via Braccianese. Si tratta di due grossi cerri che nello schianto al suolo sono state colpite due auto. Il Comune si è trovato a dover fronteggiare una situazione di emergenza. Secondo quanto appreso dal sindaco Bruno Bruni non ci sono feriti. La pianta è caduta all'interno della carreggiata e ha bloccato il traffico. Paura tra i residenti che hanno raccontato a Fanpage di aver avvertito un ampio dispiegamento di sirene nel pomeriggio e subito si sono preoccupati fosse successo un incidente per il maltempo. Chi abita nelle case difronte al bosco ha detto di aver sentito un boato e dei colpi violenti, probabilmente il rumore della piante cadute sull'asfalto. La tromba d'aria inoltre ha scoperchiato il tetto del capannone di alcuni locali di proprietà dell'Università Agraria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuco, per rimuovere l'albero dalla strada. Traffico in tilt e lunghe code lungo via Braccianese. Intorno alle ore 18.30 la circolazione ha ripreso a tornare alla normalità.

Alberi caduti a Roma

Nella Capitale oggi sono caduti diversi alberi, tra i quali un pino su via Nomentana che ha diviso la strada in due sia in entrata che in uscita mentre un grosso ramo è caduto su lungotevere Tor di Nona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere le piante dalla carreggiata e ristabilire la circolazione. Per alcune ore il traffico ha subito dei rallentamenti a causa della pioggia e delle strade che si sono parzialmente allagate in diverse zone di Roma.

Allerta meteo della protezione civile

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio, ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il pomeriggio di oggi, lunedì 20 agosto: "A seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: ‘Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale', ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione dal primo pomeriggio di oggi, 20 agosto 2018 e per le successive 6-9 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".