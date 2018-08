in foto: Dalla pagina Facebook Montesacro Talenti

Maltempo a Roma oggi lunedì 20 agosto. Tuoni e fulmini sulla Capitale a partire dalle ore 15. Su via Nomentana, nel quartiere Talenti, un pino è caduto ed è precipitato all'interno della carreggiata, poco distante dal Grande Raccordo Anulare. Secondo quanto si apprende, fortunatamente nell'impatto con il suolo non avrebbe colpito nessun veicolo in transito. Tuttavia la presenza della pianta ha bloccato il traffico, tagliando in due la strada. Continua l'ondata di maltempo: ormai i romani si sono abituati al clima tropicale che da Ferragosto imperversa sulla città. Da giorni, con puntualità ogni pomeriggio arriva un temporale, a volte accompagnato da forti venti, grandine e addirittura trombe d'aria. Subito dopo caldo e afa. Strade allagate e alberi caduti in città, disagi anche in provincia e sul litorale.

Allerta meteo della protezione civile

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio, ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il pomeriggio di oggi, lunedì 20 agosto: "A seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: ‘Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale', ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione dal primo pomeriggio di oggi, 20 agosto 2018 e per le successive 6-9 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".