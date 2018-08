in foto: Foto Twitter di @maus

Un grosso ramo si è spezzato ed è caduto sul lungotevere Tor di Nona. È successo oggi pomeriggio, dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta nuovamente sulla Capitale con pioggia, forte vento e temporale. Il ramo è caduto poco distante dalla Corte di Cassazione ed è precipitato all'interno della carreggiata. Secondo le prime informazioni non risultano esserci feriti. LuceVerde Roma ha comunicato su Twitter di prestare la massima attenzione per la "Presenza di alberi sulla carreggiata" fra Piazza Pasquale Paoli e Ponte Umberto I traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata in direzione Ara Pacis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere il veicolo dalla carreggiata.

Albero caduto su via Nomentana

Su via Nomentana, nel quartiere Talenti, un pino è caduto ed è precipitato all'interno della carreggiata, poco distante dal Grande Raccordo Anulare. Secondo quanto si apprende, fortunatamente nell'impatto con il suolo non avrebbe colpito nessun veicolo in transito. Tuttavia la presenza della pianta ha bloccato il traffico, tagliando in due la strada. Continua l'ondata di maltempo: ormai i romani si sono abituati al clima tropicale che da Ferragosto imperversa sulla città. Da giorni, con puntualità ogni pomeriggio arriva un temporale, a volte accompagnato da forti venti, grandine e addirittura trombe d'aria. Subito dopo caldo e afa. Strade allagate e alberi caduti in città, disagi anche in provincia e sul litorale. Luce Verde Roma ha comunicato il disagio su Twitter e ha raccomandato agli automobilisti di fare attenzione.

Alberi caduti in provincia di Roma

Il maltempo anche oggi ha provocato disagi non solo a Roma ma anche in provincia. Nel Comune di Manziana, a pochi chilometri dal lago di Bracciano, sono caduti due alberi in strada del bosco Macchia Grande che costeggia la strada, uno su via Lazio, strada molto trafficata specialmente in estate non solo da chi abita in campagna e si sposta in paese ma anche dalle persone che vanno o tornano dal mare. Un altro albero è caduto su via Braccianese. Nello schianto al suolo sono stati colpite due auto. Secondo le primissime informazioni raccolte non sembrano esserci feriti. La pianta è caduta all'interno della carreggiata e ha bloccato il traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuco, per rimuovere l'albero dalla strada. Traffico in tilt e lunghe code lungo via Braccianese.