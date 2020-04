in foto: Foto di repertorio

Tre bambini sono risultati positivi al coronavirus, tra gli ultimi casi accertati dalla Regione Lazio sull'emergenza Covid-19 su 25 sospetti. I bimbi stanno bene e si trovano ricoverati al Bambino Gesù di Palidoro. Ad oggi l'ospedale pediatrico conta tredici piccoli pazienti che hanno contratto il virus. A renderlo noto la Regione Lazio, nella consueta nota dirmata al termine della task force giornaliera per gli aggiornamenti sulla situazione nel territorio. Dall'ospedale pediatrico si apprende che: "I bambini hanno sintomi respiratori ma stabili". Tra i genitori invece, "sono sette i positivi al coronavirus ma in buone condizioni cliniche" si legge nella nota. E si comunica "la disponibilità dell'ospedale a collaborare con i pediatri della regione per la prossima campagna vaccinale antinfluenzale, in coerenza con le indicazioni della Società Italiana di Pediatria".

Bambini positivi ricoverati al Bambino Gesù

Al Bambino Gesù tre giorni fa sono arrivati due bimbi provenienti dal Selam Palace di via Arrigo Cavaglieri zona La Romanina, l'occupazione abitativa più grande di Roma, che ospita centinaia di persone aventi diritto di protezione internazionale e dove si teme un nuovo cluster. Venerdì scorso a Palidoro sono arrivati due fratellini di 6 e 8 anni provenienti da una famiglia di Viterbo completamente contagiata, insieme alla mamma, infermiera al San Paolo di Civitavecchia, mentre il papà si trova ricoverato all'ospedale Belcolle. Della scorsa settimana invece l'arrivo di due neonati positivi provenienti da Civitavecchia, città che ieri contava in totale 194 casi accertati, tra i quali 163 positivi, 21 morti e 10 guariti.