in foto: I controlli sanitari al Selam Palace (La Presse)

Due bambini ospiti al Selam Palace positivi al coronavirus sono stati ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I piccoli pazienti, di cui non è stata resa nota l'età né al momento le condizioni di salute in cui si trovano, fanno parte dei 38 nuovi casi registrati oggi nella Asl Roma 2 oggi, sabato 11 aprile. I risultati dei tamponi sono arrivati a seguito dei controlli sanitari in corso sugli ospiti dell'occupazione abitativa più grande della Capitale, in via Arrigo Cavaglieri zona La Romanina, che accoglie circa 500 persone aventi diritto di protezione internazionale. La struttura è sorvegliata speciale, due giorni fa contava 16 casi accertati di Covid-19 e le condizioni di sovraffollamento dello stabile rischiano di favorire l'insorgere di un nuovo cluster. Il Selam Palace è diventata la prima zona rossa di Roma, dove dal 6 aprile è intervenuto in strada l'esercito per presidiare l'area.

I dati dei contagi di oggi nel Lazio

La Asl Roma 2 oggi ha registrato 38 nuovi casi positivi, cinque pazienti guariti e nessun decesso. 32 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Per quanto riguarda i controlli sulle strutture del territorio dov'è alta l'attenzione, oltre ai due bambini positivi al Selam Palace, al carcere di Rebibbia, nella sezione femminile sono stati registrati 46 tamponi negativi. Nel Lazio sono 140 i nuovi positivi. Aumenta di 33 unità il numero dei guariti, per un totale di 720, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 decessi nell'intero territorio della regione. Il numero attuale dei pazienti ricoverati non in terapia intensiva è di 1264, mentre quelli in terapia intensiva sono 203.