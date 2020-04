Sono 140 i nuovi positivi nel Lazio oggi, sabato 11 aprile. Aumenta di 33 unità il numero dei guariti, per un totale di 720, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 decessi nell'intero territorio della regione. Il numero attuale dei pazienti ricoverati non in terapia intensiva è di 1264, mentre quelli in terapia intensiva sono 203. Sono i dati emersi al termine della consueta task force tra l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. "Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta" ha commentato D'Amato. Proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Nella Asl Roma 4 è stato richiesto un audit clinico al Seresmi per i contagi nella Rsa Madonna del Rosario.

Gli aggiornamenti nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. 1.801 le persone che sono uscite dalla vigilanza domiciliare. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono la metà di quelle che ne escono;

Asl Roma 2: 38 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 5 pazienti sono guariti. 32 le persone che sono uscite dalla vigilanza domiciliare. Si registrano ulteriori 46 tamponi negativi al carcere di Rebibbia. 2 bambini positivi dal Selam Palace sono in trasferimento al Covid Center Bambino Gesù;

Asl Roma 3: 11 nuovi casi positivi di cui 7 riferibili al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia che si stanno trasferendo all’Hotel Marriott. Deceduti 4 pazienti di 89, 94, 79 e 81 anni. 8 pazienti sono guariti. 1.907 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4: 4 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 88 anni. 6 pazienti sono guariti. 2.091 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5: 9 nuovi casi positivi. Nessun decesso. Guarito un uomo di 94 anni, il secondo al Covid Spoke di Palestrina. 2.220 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Al Nomentana Hospital in corso gli ultimi trasferimenti dei pazienti presso altre strutture di Rsa Covid o ospedaliere in base alla disposizioni mediche;

Asl Roma 6: 36 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2 decessi: una donna di 94 anni e una donna di 87 anni, entrambe con patologie pregresse. 95 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Attenzionate 2 case di riposo e 3 Rsa;

Asl di Latina: 3 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 0 decessi. 4.604 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone: 8 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili a cluster noti. 8 pazienti sono guariti. 351 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo: 4 nuovi casi positivi. Decedute 2 persone, di cui 1 a Celleno. 16 pazienti sono guariti. 2.401 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono le verifiche sulle case di riposo di Celleno;

Asl di Rieti: 2 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 5 pazienti sono guariti. 28 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.