Due fratellini di 6 e 8 anni hanno contratto il coronavirus. I bimbi, residenti insieme ai genitori in un piccolo centro della Tuscia, sono stati ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, insieme alla madre, anche lei contagiata, mentre il padre si trova all'ospedale Belcolle. I piccoli hanno contratto il virus dalla donna, infermiera e in servizio all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, che a inizio marzo ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia e si è assentata dal lavoro. La donna, sospettando che potesse aver contratto il virus perché quotidianamente esposta, si è messa in autoisolamento, poi è arrivata la conferma. Successivamente anche suo marito, vigile del fuoco, è rimasto contagiato, per ultimi i suoi due figli. I piccoli sono stati ricoverati dopo aver manifestato febbre alta. Secondo quanto appreso al momento el loro condizioni di salute sono buone.

I dati dei contagi nella Asl di Viterbo

La Asl di Viterbo ieri ha registrato 12 nuovi casi positivi, mentre fortunatamente una buona notizia è che non si registrano decessi nelle ultime 96 ore. Sono 10 i pazienti guariti. 2385 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di riposo del territorio: cinque strutture per anziani sono state sottoposte ada ccertamenti per monitorare lo stato di salute degli ospiti. Si attendono i risultati dei tamponi di pazienti e operatori di Villa Noemi, la casa di riposo per anziani del Comune di Celleno, sorvegliata speciale. Verifiche che si sono rivelate necessarie dopo che alcuni anziani residenti nella struttura hanno manifestato sintomi riconducibili alla malattia. Ieri nel Lazio 163 nuovi positivi ma record di guariti, che aumentano di 70 unità.