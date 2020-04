in foto: Foto di repertorio

Sono 163 i nuovi pazienti positivi al coronavirus nel Lazio. 46 i casi a Roma (sommando i numeri delle Asl 1, 2 e 3 che comprende però anche il comune di Fiumicino). Record di guariti, 70 nelle ultime 24 ore, per un totale di 644, mentre i morti sono 9. Sono i dati del Lazio emersi oggi, giovedì 9 aprile, al termine della consueta riunione tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Sorvegliati speciali il Selam Palace, dove risiedono persone aventi diritto di protezione internazionale, con 16 ospiti risultati positivi e la sezione femminile del carcere di Rebibbia, dove una detenuta ha contratto il Covid-19. Nella Asl di Viterbo non si registrano decessi nelle ultime 96 ore.

I dati del Lazio del 9 aprile

Nel Lazio il totale dei casi esaminati è di 4429 unità, mentre i casi attualmente positivi sono 3532. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1244, quelli in terapia intensiva 198. Le persone che al momento si trovano in isolamento domiciliare sono 2090. Il totale dei morti ammonta a 253.

Gli aggiornamenti Asl per Asl

Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1625 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 20 pazienti ricoverati al San Filippo Neri. 9 strutture per anziani del territorio controllate

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi di cui 16 riferibili al Selam Palace, che sono stati posti in isolamento in strutture dedicati. 8 pazienti sono guariti. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 8 strutture per anziani del territorio sono state controllate. Ricoverata all’Istituto Spallanzani una donna positiva proveniente da Rebibbia: in corso indagine epidemiologica e tamponi ai contatti stretti

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1774 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nella casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia e in altre 2 strutture per anziani del territorio

Asl Roma 4: 14 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 1913 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa di rimpatrio per 265 crocieristi. 7 strutture per anziani del territorio controllate

Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 71 anni a Tivoli. 2080 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 20 strutture per anziani del territorio sono state controllate. Nomentana Hospital: 25 di Nerola negativi al primo tampone; in attesa del secondo per la notifica di guarigione; disposto il trasferimento dei casi positivi della struttura presso strutture di RSA Covid o ospedaliere a secondo delle disposizioni mediche

Asl Roma 6: 43 nuovi casi positivi e 4 decessi: un uomo di 77 anni, un uomo di 76 anni, un uomo di 66 anni e una donna di 78 anni, tutti con pregresse patologie. 3 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attenzionata la RSA di Marino dove si stanno eseguendo i tamponi

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 5 pazienti sono guariti. 4454 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 5 strutture per anziani sono state controllate

Asl Viterbo: 12 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 96 ore. 10 pazienti sono guariti. 2385 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata una casa di riposo di Celleno: si stanno eseguendo i tamponi. 5 strutture per anziani del territorio sono state controllate

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 322 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Eseguiti i controlli su 3 RSA del territorio

Asl Rieti: 8 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 96 anni con precedenti patologie. 2 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare