Non ce l'ha fatta Matteo Borucinski, il ragazzino di 14 anni investito nel pomeriggio di ieri – venerdì 19 gennaio – mentre attraversava sulle strisce pedonali su via Trionfale a Roma. Ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli, è deceduto poche ore dopo il suo arrivo in codice rosso: troppo gravi le ferite riportate.

Automobilista di 72 anni sotto choc.

Ora è stata aperta un'inchiesta per fare luce su cosa sia accaduto e su eventuali responsabilità dell'automobilista che, trasportato all'ospedale San Filippo Neri, è stato sottoposto all'alcol e droga test e ora rischia un incriminazione per omicidio stradale. Si tratta di un uomo di 72 anni, rimasto sotto choc dopo l'impatto della sua auto con il corpo del ragazzo.

La dinamica dell'investimento mortale.

Da quanto si apprende dai primi rilievi della Polizia Locale, a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, il ragazzo è stato investito nei pressi della Stazione di Ottavia, mentre attraversava sulle strisce all'altezza del civico 11129, venendo sbalzato con violenza prima sul parabrezza della Fiat Punto, e poi sull'asfalto.