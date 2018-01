Ha attraversato la strada sulle strisce ma un automobilista non l'ha visto e l'ha travolto con la sua vettura, trascinandolo per diversi metri. Questa la dinamica del grave incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 gennaio, in via Trionfale a Roma. Un ragazzino di 14 anni, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", stava attraversando sulle strisce pedonali dopo essere uscito dalla stazione Ottavia della ferrovia Roma-Viterbo, quando è stato travolto da una Fiat Punto. Alla guida dell'auto un uomo di 72 anni, pensionato. L'impatto, avvenuto all'altezza del civico 11229, è stato molto violento: il ragazzino ha sfondato il parabrezza della vettura ed è rimasto sulla stessa per una trentina di metri, finché l'auto non ha arrestato la propria corsa. L'adolescente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al vicino Policlinico Gemelli, dove è arrivato in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto e hanno poi accompagnato l'investitore all'ospedale San Filippo Neri, dove è stato sottoposto ai test per verificare se avesse assunto alcol o droga prima di mettersi alla guida: i risultati degli esami non sono ancora stati resi noti.

Ieri sera nella Capitale un altro incidente mortale.

Era invece positivo all'alcol test il conducente del furgone che ieri sera, sempre nella Capitale, ha travolto e ucciso un motociclista. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 23 in piazza della Radio, sul lato di via Pacinotti. La vittima è un uomo di 45 anni: era in sella al suo scooter Honda Sh quando è stato centrato dal furgoncino, un Renault Master. Il motociclista è stato portato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove è arrivato in condizioni disperate: i medici non sono riusciti a salvarlo. Gli esami a cui il conducente del veicolo è stato sottoposto hanno rivelato la sua positività all'alcol: l'uomo rischia adesso l'accusa di omicidio stradale.