in foto: Mature surgeon using scalpel during surgery

Procede il post operatorio della donna sottoposta a trapianto facciale al Sant'Andrea. "La paziente è sveglia e collaborante. Le condizioni locali del lembo depongono per una perfusione normale" si legge nel bollettino medico dell'ospedale. La donna, specificano i sanitari, "rimane comunque sotto stretta osservazione in Terapia Intensiva, in prognosi riservata". L'iniziale tentativo effettuato sulla donna, il primo trapianto facciale eseguito in Italia, è fallito. I medici dopo l'operazione hanno spiegato: “L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia i tessuti trapiantati hanno manifestato, durante la notte, segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente”.

Primo trapianto facciale in Italia

L'operazione è stata svolta il 23 settembre, è terminata alle 5 di mattina ed è durata complessivamente 27 ore. "Il rischio di rigetto in questi casi è molto elevato e la complessità dell'intervento estrema" si apprende dai medici. Ad essere operata è stata una donna di 49 anni, vittima di una grave malattia deturpante. Ha ricevuto il viso da una ragazza di 21 anni, morta a causa di un incidente stradale. Dopo il primo tentativo, fallito, la paziente era in coma farmacologico indotto e in isolamento nel reparto di Terapia intensiva, dove viene sottoposta a terapia immunosoppressiva anti rigetto.