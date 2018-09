Primo trapianto di viso in Italia: eseguito a Roma su una donna

Eseguito a Roma, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, il primo trapianto di viso in Italia. L’operazione, tecnicamente riuscita, è terminata alle 5 di questa mattina ed è durata complessivamente 27 ore. La paziente operata è una donna di 49 anni, che ha ricevuto il viso da una ragazza 21enne morta in un incidente stradale. La 49enne resta in coma farmacologico e in prognosi riservata, sottoposta a terapie anti rigetto.