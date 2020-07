in foto: Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina a Roma, in via di Casal Boccone. Per cause ancora da accertare un uomo di 56 anni si è schiantato contro una macchina mentre si trovava a bordo del suo motorino Honda. L'incidente è avvenuto alle 10.30 all'altezza di via Rossellini. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 per provare a rianimare il centauro: per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro, è deceduto praticamente sul colpo. Oltre ai medici sono arrivati anche gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Saranno loro a dover stabilire cos'è esattamente accaduto ed eventuali responsabilità del sinistro. Diverse le pattuglie intervenute in ausilio, l'area è stata messa tutta in sicurezza per gli accertamenti del caso.

Ieri due incidenti mortali nel Lazio

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale mortale sulle vie del Lazio. Nella giornata di ieri sono due le persone morte: un 28enne, Luigi Mazzon, deceduto a causa di un sinistro avvenuto sulla strada Migliara 47 alle porte di Pontinia, e una signora anziana di settant'anni investita da un'auto a Bravetta. Mazzon era a bordo del suo scooter quando si è scontrato nel territorio di Latina contro un'auto che procedeva nella direzione opposta. Il conducente della macchina ha chiamato i soccorsi ma per il 28enne non c'è stato nulla da fare, aveva purtroppo riportato ferite gravissime. L'anziana è stata invece investita intorno alle 19.30 davanti una gelateria: la figlia della donna sta cercando testimoni che possano aiutare a capire cosa sia effettivamente successo.