Un ragazzo di ventotto anni è morto in un incidente stradale sulla strada Migliara 47 a Borgo Pasubio, alle porte di Pontinia. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, martedì 30 giugno, podo dopo le ore 21. Vittima L.M., di Bella Farnia. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti il ragazzo si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo la strada nel territorio in provincia di Latina, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, che transitava lungo la corsia opposta. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito riverso sull'asfalto. A dare l'allarme il conducente della macchina coinvolta nell'incidente, che, preoccupato per le condizioni di salute del ragazzo, si è fermato per prestargli soccorso e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze, richiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto gravi.

Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario a sirene spiegate. Purtroppo inutile la corsa dei paramedici, giunti sul luogo del sinistro hanno tentato di rianimarlo più volte, ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici, gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e che stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. In corso le verifiche per stabilire eventuali responsabilità da parte dei due mezzi coinvolti.