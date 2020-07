in foto: Immagine di repertorio

Un'anziana è morta investita da un'auto in zona Bravetta a Roma, mentre attraversava la strada. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, martedì 30 giugno. Secondo le informazioni apprese erano trascorse le ore 19, la donna si trovava in strada in via Silvestri, quando, improvvisamente, un'auto Toyota C-HR l'ha travolta di fronte alla gelateria. Alla guida della vettura un uomo sulla settantina, che, dopo l'impatto, si è fermato a prestare soccorso alla donna. Nel frattempo si è attivata la macchina dei soccorsi: i passanti che hanno assistito alla scena, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Le condizioni di salute della donna, riversa al suolo, sono parse fin da subito molto serie. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario.

L'anziana è morta dopo il trasporto in ospedale

I paramedici giunti in via Silvestri hanno soccorso la donna, trasportandola con urgenza all'ospedale San Camillo. Poi il decesso, dopo l'arrivo nel nosocomio romano, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. A rendere nota la notizia del decesso una famigliare, che ha lanciato un appello su Facebook rivolto agli utenti: "Cerco testimoni dell'incidente, contattatemi in privato" si legge in un post.

I residenti: "Strada pericolosa, serve un semaforo"

Presenti per i rilievi scientifici dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Monteverde, che hanno svolti gli accertamenti necessari e che lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente del veicolo. Alcuni residenti hanno spiegato a Fanpage.it di aver già segnalato la pericolosità della strada, abitualmente percorsa dai veicoli ad alta velocità e di aver chiesto l'installazione di un semaforo, per agevolare l'attraversamento pedonale.