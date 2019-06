Torna per la sua seconda edizione la rassegna di "BePop!" al caffè di Parco Nemorense, nell'ambito dell'Estate Romana 2019. "Senza perdere l'amore" è il titolo del ciclo di aperitivi organizzati dall'associazione BePop! per "parlare di diritti con un tocco di leggerezza". Ecco alcuni degli ospiti del cartellone 2019 Carlotta Sami, Ascanio Celestini, Marisa Laurito, Luigi Manconi, Diego Bianchi, Porpora Marcasciano, Valerio Mastandrea, Alessandro Pieravanti, Giancane, Annalisa Camilli, Christian Raimo, Amir Issa, Pietro Del Soldà, Francesca Mannocchi. L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio di Unhcr, e la partnership della rivista Internazionale e di Rai Radio 3.

"Nove gli appuntamenti in programma fino al 4 luglio, tutti a ingresso libero, per parlare di diritti umani e civili, migrazioni, violenza sulle donne, caporalato, città, ma anche di comunicazione e racconto del presente. – si legge in una nota – Temi di grande attualità e rilevanza sociale che saranno affrontati in una chiave leggera, ma senza banalizzarli, attraverso la letteratura, la fotografia, il giornalismo, il cibo, la musica, il cinema e il teatro; facendo leva sulle passioni che essi suscitano (e quindi “senza perdere l’amore”) per superare pregiudizi e luoghi comuni". Temi e linguaggi diversi per interessi e pubblici differenti.

Se la prima settimana sarà caratterizzata soprattuto dal tema delle migrazioni, in occasione anche della giornata del rifugiato, ci sarà spazio poi anche per discutere di Roma e di temi come quelli dei diritti delle donne e delle persone Lgbtq Si comincia oggi alle ore 19.30 il primo degli incontri dal titolo +Gusto #WithRefugees: un evento dedicato a cibo, integrazione e innovazione, al quale parteciperanno, tra gli altri, di Konate Bouyagui, giovane chef maliano ospite della trasmissione “Masterchef”; Hamed Ahmadi, rifugiato afghano oggi affermato imprenditore della ristorazione; l’attrice Marisa Laurito, Nerina Di Nunzio, esperta di marketing digitale e comunicazione; Rosamaria Zanatta, la cuoca Rosa del programma Rai “Kilimangiaro”, e Livia Montagnoli, giornalista di Gambero Rosso. Durante l’incontro sarà possibile gustare le specialità di diversi paesi del mondo agli stand gastronomici del food festival a cura dell’UNCHR.

Mercoledì 19 giugno il rapper romano Amir Issaa sarà tra i protagonisti con Luigi Manconi, Pietro Del Soldà (Rai Radio 3) e Tareke Brhane (Comitato 3 ottobre) di un confronto su come raccontare, soprattutto a ragazze e ragazzi, le storie dei rifugiati e i diritti più in generale. Il 20 giugno i giornalisti Annalisa Camilli di Internazionale, Francesca Mannocchi de L’Espresso e Diego Bianchi di Propaganda Live parleranno con il pubblico di cosa accade lungo la rotta del Mediterraneo, in Libia e in Italia, e l’attore Valerio Mastandrea leggerà alcuni brani tratti dal libro “La frontiera” di Alessandro Leogrande, a cui la serata è dedicata.

Al centro del programma di BE POP! dicevamo ci sarà anche la Capitale, con le buone pratiche per l’integrazione portate avanti sul territorio dalle realtà del volontariato (se ne parlerà il 25 giugno nell’incontro dal titolo “Orgoglio buonista”), i conflitti e le trasformazioni nei quartieri della nostra Capitale e le idee per la ricostruzione: un tema di cui si discuterà il 26 giugno insieme allo scrittore Christian Raimo, al “cantastorie” Ascanio Celestini e al giornalista Giuliano Santoro (il Manifesto), con il contributo tra musica e poesia di Alessandro Pieravanti (Muro del canto) con Giancane.

Il 27 giugno si affronterà la questione della lotta per i diritti LGBTI a 50 anni dai moti di Stonewall in un incontro, a cura di Internazionale, con la presidente del Movimento Identità Transessuale Porpora Marcasciano. “Ti Odio!” è il titolo dell’incontro in programma il 2 luglio sul tema dell’hate speech e i meccanismi di diffusione nella rete con il linguista Federico Faloppa, la scrittrice Igiaba Scego, Vincenzo Visco Comandini, economista specializzato in regolamentazione della rete, e la giornalista Eva Giovannini. Il 3 luglio si parlerà di violenza sulle donne e dell’attacco alla loro libertà con la partecipazione, tra gli altri, di Emma Bonino e delle attrici della “Tv delle ragazze” che leggeranno brani del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini e Maura Misiti.

L’ultimo degli incontri in programma, il 4 luglio, sarà dedicato a lavoro, integrazione, contrasto al caporalato, con la partecipazione dei giornalisti Jacopo Storni e Giorgio Zanchini (Radio 1), Suleman Diara (cooperativa di rifugiati Barikamà), Fabio Ciconte, (ass. Terra!), Chiara Faenza (Coop Italia), a seguire il concerto dell’Orchestra dei braccianti. La serata si concluderà con il Karaoke condotto da Lilith Primavera.