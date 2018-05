È stato il padre a identificare il corpo del giovane rinvenuto senza vita nel vano scale di una palazzina in via Arnaldo Brandizzi, nel quartiere di Tor Bella Monaca alla periferia Est di Roma. Il macabro ritrovamento è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì 1 maggio, a chiamare le forze dell'ordine alcuni inquilini. Da quanto si apprende si tratta di un ragazzo di ventuno anni originario di Rende, comune in provincia di Cosenza, che si trovava da diverso tempo in cura presso un centro di salute mentale.

La scomparsa del ragazzo era stata denunciata alcuni giorni dopo che si era allontanato dalla propria abitazione dai genitori lo scorso sabato 28 aprile. Sul corpo, messo sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, è stata disposta l'autopsia. Non risultano esserci segni esteriori di violenza, e al momento l'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario: il ragazzo già in passato aveva manifestato tendenze suicide.

Su quanto accaduto è stato aperto un fascicolo, e su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e del Nucleo Investigativo di Frascati. Al momento nessuno sembra aver assistito alla caduta del 21enne nel vuoto, per questo si spera che a fare chiarezza almeno sulla ragione del decesso sia in maniera definitiva l'autopsia.