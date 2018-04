in foto: Via Arnaldo Brandizzi a Tor Bella Monaca, foto Google Maps

Macabro ritrovamento a Tor Bella Monaca, quartiere all'estrema periferia Est di Roma, dove gli inquilini di un palazzo di via Arnaldo Brandizzi, hanno rinvenuto questa mattina un cadavere nel vano scale dell'edificio. Da quanto si apprende si tratterebbe del corpo di un uomo, di cui ancora non è stata possibile l'identificazione non avendo addosso nessun documento che ne attestasse le generalità, e non essendo un abitante della palazzina.

Secondo le prime informazioni diffuse sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma al momento non è esclusa nessuna ipotesi sulle cause del decesso. Sul posto i carabinieri della stazione locale, che hanno transennato l'area e iniziato i primi rilievi. Sul posto sono giunti il magistrato di turno e il medico legale.