Una carcassa in putrefazione di un topo. Non è l'ambientazione scenica di un film horror, ma una fotografia del centralissimo quartiere Prati a Roma, dove da diversi giorni un ratto morto giace per strada. A denunciare la vicenda è il Codacons: il cadavere dell'animale, infatti, dovrebbe essere rimosso da Ama non solo per mantenere le strade pulite, ma anche per evitare il pericolo di un'epidemia. E, visto che nelle vicinanze c'è una scuola, la salute dei bambini potrebbe essere a rischio. "Da 6 giorni stiamo monitorando tutti i giorni la strada dove giace la carcassa del topo, allo scopo di verificare quanto tempo impiegheranno gli addetti dell’Ama per rimuovere l’animale – ha dichiarato il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Un episodio assurdo che si verifica in pieno centro, su una strada trafficatissima del quartiere Prati dove ogni giorno passano centinaia di bambini che frequentano l’adiacente scuola. L’ennesimo caso di degrado capitale che stavolta finirà all’attenzione della magistratura".

Topo morto in strada a Roma: Codacons presenta esposto in Procura

Il Codacons ha deciso non solo di fotografare il topo fino a che non venga rimosso da Ama, ma anche di presentare un esposto in procura. "Abbiamo deciso infatti di presentare un esposto alla Procura di Roma contro l’Ama, denunciando sia l’omissione consistente nella mancata rimozione del ratto, sia i pericoli di epidemia a danno dei residenti, considerato che la carcassa del topo è in stato di putrefazione e potrebbe determinare conseguenze sul piano igienico-sanitario". Da un po' di tempo Roma sta avendo qualche problema con i topi, che sembrano proliferare abbondantemente. Solo qualche mese fa il cinema Barberini è stato evacuato per un'invasione di ratti proprio mentre le scolaresche erano in gita, e qualche giorno fa è successa di nuovo la stessa cosa. mentre poco dopo il senatore Stefano Pedica ha denunciato la presenza di un topo che si aggirava indisturbato nei vagoni della metropolitana.