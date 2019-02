in foto: Trovati topi all’interno del cinema Barberini durante un evento per gli studenti

Il ritrovamento di numerosi topi in una delle sale ha reso necessaria la chiusura del multisala Barberini nell'omonima piazza, pieno centro di Roma. Il 24 gennaio scorso, durante una proiezione in occasione della Giornata della Memoria, gli studenti di due licei romani si accorsero della presenza di roditori all'interno della sala. L'evento fu sospeso e il cinema fu costretto a chiudere. Il giorno dopo, in seguito all'invio di una lettera alla Asl con i documenti di un intervento di derattizzazioni, la multisala decise di riaprire.

Oggi, a distanza di un mese, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un'ordinanza che dispone una nuova chiusura per il cinema. Questo finché non verranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie idonee per ospitare pubblico nelle sale. L'azienda sanitaria, dopo aver verificato la situazione il giorno stesso con la collaborazione dei vigili urbani, aveva inviato la società che gestisce le sale a sospendere l'esercizio, ma il 25 gennaio il cinema riaprì a seguito di un intervento di derattizzazione. Una misura che la Asl ritiene "parziale e non esaustiva rispetto alle prescrizioni". Per questo ha chiesto e ottenuto dalla sindaca un provvedimento urgente "per l'eliminazione della situazione di potenziale pregiudizio per la salute pubblica e dei dipendenti della struttura" fino a quando non verranno ottemperate le richieste in merito all'igiene dei locali.

Un mese fa all'interno del cinema erano presenti circa 700 studenti del liceo Seneca e del liceo Calamandrei che avrebbero dovuto assistere alla proiezione del film documentario "1938. Diversi", di Roberto Herlitzka in occasione della Giornata della memoria.