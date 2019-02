Topi nella metro B di Roma. Dopo essere stati avvistati nei pressi dei cassonetti e aver invaso il multisala Barberini proprio nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime dell'Olocausto, stavolta i roditori sono stati avvistati all'interno dei vagoni della metropolitana. A postare il video della denuncia su Twitter, il senatore dem Stefano Pedica: "Direi che ormai salgono tutti. Ma avrà il biglietto?". La clip, della durata di pochi secondi, mostra un topo bello grande che si aggira indisturbato nel vagone della metro B, che in apparenza sembra completamente vuoto.

"Sporcizia dappertutto, Roma è il regno dei topi"

"Roma è diventata il regno dei topi. Non bastavano i ratti per strada, davanti ai cassonetti e al cinema, ora fanno ‘compagnia' ai cittadini anche a bordo della metropolitana", ha detto Pedica. "E pensare che l‘assessore Pinuccia Montanari solo qualche anno fa dichiarava di non averne mai visto uno a Roma. La Capitale è in pieno degrado. Oramai è uno zoo a cielo aperto e c'è sporcizia dappertutto. La giunta Raggi quando capirà che questa situazione non è più tollerabile? La pazienza dei romani è davvero finita".

Topi a Roma, 700 studenti evacuati dal cinema Barberini

Se fino a qualche anno fa ratti e roditori si aggiravano per lo più nelle zone vicine alle sponde del Tevere, adesso la presenza è costantemente segnalata anche nel resto della città. Soprattutto in quei posti dove l'immondizia viene lasciata per giorni in mezzo alla strada, i roditori sono ben presenti. Solo lo scorso anno una donna era stata morsa in piazza Sant'Eurosia, nel quartiere Garbatella: mentre stava cenando all'aperto ha sentito un forte dolore alla gamba. Ha abbassato la testa e si è trovata il roditore sotto i piedi. L'episodio più recente è quello che si è verificato invece al multisala Barberini, in pieno centro storico: nel Giorno della Memoria 700 studenti erano attesi nel cinema per vedere il documentario "1938. Diversi". A causa della presenza di topi morti in sala, gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi hanno dovuto evacuare i ragazzi.