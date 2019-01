in foto: Foto d’archivio

La denuncia arriva dalla Ragioneria del Comune di Roma, ed è contenuta in un documento riportato questa mattina nell'edizione romana del quotidiano il Messaggero: negli uffici c'è un'invasione di topi. Una presenza quella dei roditori che esporrebbe "i lavoratori a un rischio biologico". In particolare feci di topo sono state rinvenute nelle stanze del collegio dei revisori dei conti. A commentare con il giornale di via del Tritone la denuncia Federica Tiezzi, presidente dell’Oref (ovvero il collegio dei revisori dei conti del Campidoglio): "Ormai siamo abituati, le pantegane ci fanno compagnia mentre facciamo i calcoli. A furia di sentirci, i topi saranno diventati esperti di bilanci comunali, più di certi politici… Abbiamo spedito reclami all’Assemblea capitolina, ai consiglieri, sono stati chiamati i tecnici delle derattizzazioni, saranno venuti venti volte o giù di lì, ma niente…".

Parole che hanno mandato su tutte le furie la maggioranza del Movimento 5 stelle, che ha reagito con una dichiarazione del presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, che ha messo in dubbio la buona fede della dirigente, che a suo dire avrebbe agito per ragioni di natura diversa: "A pochi giorni dalla scadenza del suo incarico, la Presidente dell’Oref non smette di stupirci. Dopo valutazioni dei conti che ci hanno spesso lasciato perplessi, ora la titolare dei Revisori si erge a paladina del decoro e dell’igiene degli uffici del Campidoglio, attitudini fondamentali per chi, nel ruolo di tecnico, dovrebbe occuparsi di bilancio e di controllo in maniera oggettiva e non dovrebbe perdere la maggior parte del proprio tempo attaccando sui giornali l’Amministrazione capitolina". "Ma un risvolto positivo in questa vicenda c’è: fra qualche giorno Federica Tiezzi lascerà l’incarico e tutti noi ne serberemo un ricordo indelebile, auspicando al contempo di avere miglior fortuna nella prossima estrazione del Collegio", conclude il suo attacco De Vito.

Anche il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, anche lui del M5s, ha bollato la denuncia in sostanza come una notizia falsa, commentando i fatti con l'Adnkronos: "Una invasione di topi in Ragioneria? Mi sembra poco veritiera e un po' fantasiosa. Noi le azioni di derattizzazione le facciamo costantemente, su tutta Roma".