Si è messo al volante sotto l'effetto di droga e ha investito una ragazza di 17 anni, poi soccorsa e trasportata in ospedale. È successo a Tivoli nella notte tra venerdì e sabato. L'automobilista è stato denunciato per lesioni stradali gravi.

Il grave incidente è avvenuto nella notte in largo Ugo La Malfa. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il ragazzo di 27 anni si sarebbe messo al volante della sua Smart sotto l'effetto di droga. Poco dopo, avrebbe investito la 17enne all'altezza delle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i intervenuti i carabinieri della stazione di Tivoli. La ragazza, trasportata poi all'ospedale San Giovanni, non risulta in pericolo di vita. L'automobilista, sottoposto ai test tossicologici, è risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per lesioni.

Gravi incidenti stradali a Roma, Velletri e Viterbo

Diversi gravi incidenti si sono verificati negli ultimi giorni nell'area della città metropolitana di Roma Capitale. A Velletri due ragazzi sono rimasti feriti nello scontro tra un furgone e una moto avvenuto sulla via Ariana, circa 30 chilometri a sud di Roma. Uno dei due è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul Grande Raccordo Anulare, tra Boccea e Casal del Marmo, nei pressi della galleria Trionfale, due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Paura anche a Viterbo dove un motociclista di ventiquattro anni si è schiantato contro un albero mentre percorreva la strada Sammartinese.