in foto: Incidente grave a Velletri – Foto Velletri Life

Grave incidente a Velletri nel pomeriggio di ieri, 25 giugno. Due ragazzi residenti nel paese dei Castelli Romani sono rimasti feriti in seguito a uno scontro tra un furgone e una moto avvenuto ieri sulla via Ariana, tra Velletri e Lariano, circa 30 chilometri a sud di Roma. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli: per cause ancora da accertare la motocicletta, guidata da un ragazzo di 26 anni, si è scontrata contro un furgoncino guidato da un 22enne. Stando a quanto si apprende, il mezzo stava facendo manovra e stava uscendo da una traversa.

Il motociclista è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Giovanni: è in gravi condizioni

Il ragazzo più grande è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma. Tuttora è ricoverato in prognosi riservata. Il conducente del furgoncino, invece, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Velletri. E' stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Velletri, che hanno chiuso la strada e hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Secondo il quotidiano locale Velletri Life, l'incidente è avvenuto precisamente all'incrocio con via Redina Ricci. Come si vede dalla fotografia, la motocicletta ha centrato in pieno la portiera dell'abitacolo del furgoncino dal lato del conducente.