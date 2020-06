Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale al chilometro 10,500 del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro che ha coinvolto due auto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una di queste ha sbandato e si è ribaltata nel tratto compreso tra le uscite Cassia e Casal del Marmo, in carreggiata interna. A bordo della vettura incidentata sono rimaste coinvolte due persone, che sono state trasportate in ambulanza in ospedale. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che preoccupati per le condizini di salute dei passeggeri rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono arrivati i paramedici, che si sono presi cura dei feriti. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia stradale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e i tecnici Anas.

Traffico sul Gra tra Cassia e Casal del Marmo

Inevitabili i disagi alla circolazione sul Grande Raccordo Anulare, con rallentamenti e code tra le uscite Cassia e Casal del Marmo, nei pressi della galleria ‘Trionfale'. Gli agenti hanno lavorato sul posto per lo svolgimento dei rilievi e per gestire il transito dei veicoli. Per agevolare la circolazione è stato predisposto il restringimento della carreggiata.

Stamattina traffico sulla Pontina per un incidente

Stamattina lungo via Pontina si sono registrati traffico e lunghe code a seguito di un incidente stradale dove un camion si è ribaltato e ha preso fuoco. Si sono registrati almeno cinque chilometri di coda tra l'incrocio di via Mascagni e via Tufello ad Aprilia in direzione di Roma e due chilometri di coda nella direzione opposta. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco.