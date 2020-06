in foto: Pontina paralizzata

Traffico completamente paralizzato sulla Pontina, sia in direzione di Roma che in direzione di Latina. Il motivo è dovuto a un grave incidente che si è verificato intorno alle 7 di oggi, giovedì 25 giugno. Alle 8 si segnalano almeno 5 chilometri di coda tra l'incrocio di via Mascagni e via Tufello ad Aprilia in direzione di Roma e 2 chilometri di coda nella direzione opposta.

in foto: Foto Facebook – Noi pendolari della Pontina

Stando a quanto riportano alcuni utenti su Facebook, un camion si sarebbe ribaltato e avrebbe preso fuoco. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e una squadra di vigili del fuoco. I pompieri hanno domato l'incendio, ma non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito o intossicato dal fumo sprigionato dalle fiamme.

in foto: Il traffico in zona alle 8 di mattina – Foto Google Maps

Traffico sulla Tangenziale Est e sul Raccordo

Circolazione abbastanza scorrevole su tutte le arterie in direzione Roma. Si segnala traffico intenso soltanto sulla Tangenziale Est tra via del Foro Italico e via Nomentana in direzione Tiburtina-San Giovanni-Eur. Si segnala anche traffico intenso, a causa di un cantiere, sul Grande Raccordo Anulare tra la Collatina e via di Tor Bella Monaca in corsia esterna. Traffico rallentato anche su via della Pineta Sacchetti, Roma nord, e sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dell'Eur, in direzione Roma Centro.