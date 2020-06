È grave un motociclista di ventiquattro anni, che si è schiantato contro un albero mentre percorreva la strada Sammartinese a Viterbo. I medici lo hanno sottoposto a una delicata operazione per intervenire su un trauma cranico riscontrato a seguito del violento impatto. Ora il paziente lotta tra la vita e la morte nel letto dell'ospedale Agostino gemelli di Roma, ricoverato con prognosi riservata. Sono momenti di attesa per i suoi famigliari e amici. Il sinistro risale alla serata di martedì 23 giugno scorso ed è avvenuto nella frazione di San Martino al Cimino. Secondo le informazioni apprese, al momento dell'incidente il giovane motociclista era in viaggio, quando, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo a due ruote e ha terminato la corsa fuori strada, schiantandosi contro un albero che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato molto violento. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che nella serata si sono trovati davanti agli occhi la drammatica scena. Preoccupati per le condizioni di salute del motociclista, parse fin da subito critiche, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Il motociclista ha riportato un trauma cranico e diverse fratture

Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Dato il suo stato è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza, che lo ha trasferito in volo nel nosocomio della Capitale, dove si trova ricoverato. Arrivato in pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli esami necessari. Ha riportato diverse fratture e un trauma cranico, motivo per il quale si è dovuto intervenire prontamente con un operazione chirurgica. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro al momento non sembrano coinvolti altri veicoli.