Un terribile incidente è avvenuto su via Prenestina nel pomeriggio di oggi, domenica 17 giugno, all'incrocio tra via Prenestina e via della Serenissima alla periferia est di Roma. Qui una vettura, un'utilitaria a cinque porte della Renault, si è schiantata sullo spartitraffico tra la corsia riservata alle auto e binari del tram. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitario del 118 giunti con un'autoambulanza e un'automedica, le forze dell'ordine e al Polizia Locale. Non sono note le condizioni delle persone a bordo dell'auto coinvolta. Inevitabili le ripercussioni al traffico, in particolare per il trasporto pubblico, con i tram che transitano su via Prenestina sostituiti da bus.

Domenica di sangue sulle strade di Roma

Due gravi incidenti sono avvenuti questa notte a Roma. Su Lungotevere De' Cenci una ragazza di 26 anni è stata travolta e uccisa attorno alle 4 del mattino da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Il conducente è stato rintracciato e fermato nel corso della giornata di oggi. A Ostia, all'altezza del chilometro 8 della via del Mare, in un incidente sono rimaste coinvolte due moto e una vettura. Grave il bilancio dell'impatto: un morto e tre feriti.