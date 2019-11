Terremoto tra Roma e Frosinone nella notte con due leggere scosse con epicentro Colonna ed Artena. A registrarlo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel territorio tra Colleferro e Anagni. La prima volta la terra ha tremato all'1.59 a Colonna con una scossa di 2.4 a una profondità dieci chilometri. La seconda è stata registrata alle ore 3.28 con epicentro ad Artena e con magnitudo pari a 2.3, a una profondità undici chilometri. Ad averle avvertite sono pochi residenti, perché sono avvenute durante la notte, mentre i cittadini dormivano.

Due scosse leggere avvertite dai residenti

Ma su Twitter qualcuno sia a Roma Sud che in Ciociaria l'ha avvertita, dandone notizia su Twitter. "Ho avuto una percezione di terremoto questa notte, ho guardato l' orologio ed erano le 3 e 43 infatti. Stamattina ho appreso che effettivamente si era trattata proprio di una scossa" scrive Fabio in un tweet. Frequenti le lievi scosse dalla scorsa estate che si sono registrate sia a Colonna che ad Artena, l'attenzione della popolazione è alta.

Forte scossa a Balsorano

Lo scorso giovedì 7 novembre una forte scossa si è registrata a Balsorano, in provincia de L'Aquila, di una magnitudo 4.4 che ha fatto tremare il territorio tra Abruzzo e Lazio, in particolar modo, la città di Sora e il Frusinate. Il terremoto in quel frangente è stato percepito anche in alcune zone di Roma, fino in Campania. Nei giorni seguenti altre scosse hanno interessato Pescosolido, movimenti della terra che hanno portato alla chiusura delle scuole per la verifica di eventuali danni sugli edifici scolastici.