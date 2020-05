Una scossa durata dieci secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però ha svegliato gran parte degli abitanti di Roma, soprattutto quelli che abitano nelle zone a Est della capitale. In questo video le immagini riprese dalla telecamere mostrano la città scossa dal sisma di magnitudo 3.3 con epicentro Fonta Nuova. Migliaia le persone che lo hanno sentito e che si sono preoccupate a causa dell'intensità del sisma. In realtà, come hanno specificato stamattina i sismologi, quello avvertito a Roma è un terremoto di lieve entità. Scosse come quella delle 5.03 sono a migliaia ogni anno in Italia: ovviamente non sono fenomeni da prendere sottogamba, ma considerando che siamo in un paese sismico non c'è da sorprendersi per una magnitudo 3.3.

"Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese – spiega Pierfrancesco Milito, capo dell'ufficio stampa – Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l'anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale. La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al rischio sismico ma sapendo che l'Italia è un paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste".

Nessun danno a Fonte Nuova, epicentro del sisma. Molti cittadini si sono allarmati sentendo il terremoto, ma l'intensità non è stata tale da danneggiare edifici o ferire persone. La Protezione Civile si è immediatamente attivata, al momento non sono stati segnalati problemi di nessun tipo.