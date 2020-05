Questa mattina alle 5.03 del mattino la terra a Roma ha tremato. Impossibile non sentire la scossa di magnitudo 3.3 con epicentro Fonte Nuova: il terremoto si è sentito chiaramente non solo nella capitale, ma anche in provincia. In molti sono scesi in strada, spaventati dall'intensità del sisma: eppure, nonostante le persone lo abbiano avvertito come uno dei più forti avuti negli ultimi anni, la realtà è ben diversa. A precisarlo è Alessandro Amato, sismologo dell'Ingv, che all'AGI ha precisato: "È un piccolo terremoto che si è verificato in una zona che dal punto di vista sismico, conosciamo poco. Abbiamo capito che era poca cosa dal fatto che è stato breve, fra i sei e i dieci secondi al massimo. Di terremoti di questo tipo, in Italia ne abbiamo tantissimi".

Anche la Protezione Civile è dello stesso avviso: "Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese – spiega Pierfrancesco Milito, capo dell'ufficio stampa – Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l'anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale. La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al rischio sismico ma sapendo che l'Italia è un paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste".

Uno dei terremoti più forti mai avuti nel Lazio, è quello che si è verificato in Sabina il 24 aprile 1901: il sisma, di magnitudo 5.3, è considerato tra i più intensi mai avuti nella regione. Secondo quanto spiegato dai sismologi dell'Ingv, l'area interessata dal terremoto di questa mattina – Fonte Nuova – non ha presentato una sismicità significativa negli ultimi anni. I terremoti sono più frequenti nei comuni a Est di Roma, come Tivoli e Guidonia, mentre il pericolo sismico dell'area è considerato ‘medio'.

A confermare che nessun danno c'è stato nella zona epicentro del sisma, anche il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti. Intervistato dall'AGI, ha dichiarato che "Le case hanno tremato e i cittadini si sono allarmati. A Fonte Nuova ci sono persone che provengono da zone limitrofe ad Amatrice e quindi sono particolarmente sensibili. Qualcuno è sceso in strada, ma al momento va tutto bene. Ci siamo attivati subito con la Protezione Civile e sappiamo che è tutto a posto".