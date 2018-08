Un uomo è stato ferito in strada da piombini sparati da una pistola a Terracina, nel basso Lazio. La vittima è un bracciante di nazionalità indiana che al momento dell'accaduto era a bordo della sua bici. L'uomo, 40 anni, è soltanto uno dei migliaia di lavoratori stagionali indiani sottoposti a caporalato nella provincia di Latina, spesso vittime di gravi forme di sfruttamento. Il 40enne questa mattina 20 agosto si è recato dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Soccorso, fortunatamente ha riportato solo lievi ferite all'addome e le sue condizioni di salute sono buone.

Colpito da piombini in strada

L'uomo ha raccontato l'episodio alle forze dell'ordine: erano circa le 21.30, stava transitando lungo via Pontina, all'altezza di via Badino Vecchia in sella alla sua bici quando un uomo da un'auto in corsa ha sparato alcuni colpi di pistola a piombini contro di lui. Il bracciante ha poi descritto agli investigatori il responsabile, fornendo alcuni dettagli. Sono in corso le indagini per fare luce sull'autore del gesto e stabilire le responsabilità. Al momento non si esclude nessuna pista.

L'aggressione contro il bracciante indiano non è il primo caso che si verifica nella provincia di Latina. Diversi episodi riguardano i centri d'accoglienza dove sono stati registrati danneggiamenti alle strutture. La scorsa settimana, ad Aprilia, un 20enne e due minorenni sono stati denunciati per aver sparato con un fucile ad aria compressa contro un africano. Nelle scorse settimane, sempre nei pressi di Latina, sono stati denunciati altri tre giovani, per aver sparato con contro un gruppo di migranti alla fermata dell'autobus. Ad Aprilia, lo scorso 29 luglio, un marocchino, presunto ladro, è stato inseguito in auto e morto poco dopo.