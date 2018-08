E' stato colpito mentre stava passeggiando in strada nel centro di Aprilia, in provincia di Latina. Tre ragazzi, amici, tutti giovanissimi, sono stati denunciati per lesioni aggravate dopo a aver sparato da una finestra con un fucile ad aria compressa che aveva come munizioni dei piombini. E' successo ieri mattina, durante la giornata di Ferragosto. Si tratta di un 19enne e due minorenni che, secondo quanto hanno raccontato alle forze dell'ordine, si trovavano alla finestra e stavano provando il fucile, di libera vendita, quindi acquistabile da chiunque, quando, improvvisamente, sarebbero partiti alcuni colpi fuori controllo. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: uno di questi è finito in strada e ha colpito un immigrato, cittadino camerunense, proprio mentre stava passando. La vittima ha chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri ai quali ha indicato il punto preciso dove aveva ricevuto il colpo. Fortunatamente sta bene, il piombino è stato estratto e l'uomo è stato medicato, non ha riportato lesioni gravi.

Ferito un immigrato

I responsabili del gesto sono stati individuati dai carabinieri dopo alcuni controlli, studiando la traiettoria del piombino e accertandosi che lo sparo proveniva dalle abitazioni. Stringendo il cerchio delle possibilità, hanno perquisito la casa e li hanno trovati. Sequestrata l'arma e le munizioni.