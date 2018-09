Questa notte, tra mezzanotte e l'una e mezza, un violento temporale si è abbattuto sulla capitale, investendo in particolare modo il quadrante Nord e Est della città. L'evento meteorologico, particolarmente intenso anche se di breve durata e localizzato come da copione dei temporali estivi, è stato caratterizzata soprattutto da un'intensa attività elettrica.

Fulmini e lampi hanno illuminato il cielo a giorno, accompagnati dai rombi dei tuoni che hanno svegliato centinaia di cittadini e fatto tremare le finestre delle case. "Questa notte su Roma e provincia sono caduti 3800 fulmini", dicono le stime di Rete meteo amatori del Lazio. Per la giornata di oggi – per cui è stato diramato un bollettino di allerta meteo – sono possibili nuovi temporali su Roma e sul Lazio, alternati a schiarite. Temperature in diminuzione.