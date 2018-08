Una nuova ondata di maltempo sta investendo in queste ore le regioni settentrionali della Penisola per arrivare domani al Centro-Sud. Temporali e piogge non risparmieranno Roma e il Lazio. Il Centro Funzionale Regionale del Lazio, ha emesso un'allerta meteo a partire dalle prime ore di sabato 1 settembre. Sono previste "precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale". "I fenomeni – si legge nella nota – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento (Allerta meteo-idro DPC)".

"Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione. E' stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".