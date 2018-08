Il sole e il caldo di questi giorni sono l'ultima parentesi dell'estate 2018 secondo gli esperti. Dal week end di sabato 1 e domenica 2 settembre previste piogge e temperature in drastica discesa in tutta la Penisola, e Roma e il Lazio non faranno eccezione. L'attesa perturbazione sta già colpendo in queste ore le regioni settentrionali, facendo danni e allagamenti tra Milano e Varese, per effetto della circolazione di bassa pressione.

Nella capitale e nel Lazio piogge, localmente con carattere temporalesco, sono previste dalla mattina di domani quando tra schiarite e scrosci d'acqua il maltempo rovinerà i programmi di chi aveva messo in programma una gita fuori porta o un ultimo bagno al mare. Non andrà meglio domenica mattina, quando sono previste nuove possibili piogge, a cui seguirà una schiarita nel pomeriggio.

Per l'inizio della prossima settimana è invece previsto tempo soleggiato almeno fino a giovedì. Da domani le temperature scenderanno per stabilizzarsi nei prossimi giorni: a Roma la temperatura minima prevista è di 17 gradi, mentre le massime non arriveranno a 30°.