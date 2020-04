in foto: (La Presse)

Supermercati chiusi il 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio. A stabilirlo un'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti durante l'emergenza coronavirus. Un provvedimento preso sulla scia delle chiusure imposte nelle giornate appena trascorse di Pasqua e Pasquetta, per limitare ancora di più le uscite di casa e gli spostamenti non necessari delle persone durante le festività, per facilitare i controlli delle forze dell'ordine e contenere i contagi. A restare aperte invece saranno farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, aree di servizio e centri agroalimentari all'ingrosso. Per quanto riguarda gli orari, l'ordinanza della Regione Lazio prevede una proroga dell'orario ridotto di apertura, indicato lo scorso marzo, almeno fino a inizio maggio, per tutelare la salute dei lavoratori del commercio, limitando le ore a contatto con il pubblico. Come già precedentemente stabilito, nei giorni feriali e il sabato resteranno aperti dalle ore dalle 8.30 alle 19, mentre la domenica 8.30 alle 15.

Le librerie riapriranno dal 20 aprile

Nell'ordinanza emanata dalla Regione Lazio è stata posticipata la riapertura delle librerie, che potranno riprendere la loro attività a partire dal 20 aprile. Non hanno riaperto oggi, mercoledì 14, come previsto, immediatamente dopo le festività pasquali, ma riapriranno, come indicato nell'ordinanza, la prossima settimana, diversamente da quanto stabilito dal decreto del Governo del 10 aprile scorso. Un ritardo per permettere ai gestori di organizzarsi con i requisiti richiesti, per provvedere a garantire tutte le misure di sicurezza a dipendenti e clienti che accederanno nei locali, fornendo guanti all'ingresso e una corretta igienizzazione degli ambienti.