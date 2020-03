in foto: (La Presse)

Stop ad apertura h24 nei supermercati del Lazio. La Regione sta ultimando un'ordinanza, in accordo con i sindacati, che sarà pubblicata a breve e che prevede la chiusura anticipata sia nei giorni feriali che festivi. Il nuovo orario in vigore fino al 3 aprile prevede che i supermercati chiuderanno alle ore 19 dal lunedì al sabato, mentre la domenica alle ore 15. Una misura per rispondere alle esigenze messe sul tavolo dai sindacati, per affrontare le criticità connesse alla sicurezza e al lavoro degli addetti del commercio nel Lazio e per contenere il contagio da coronavirus. Un provvedimento che valido a meno che il governo non dia ulteriori disposizioni, imponendo la chiusura ancor più anticipata.

Accordo tra Regione Lazio e sindacati

L'accordo è arrivato al margine di una videoconferenza che si è tenuta ieri sera tra la Regione Lazio e le Associazioni Datoriali, come richiesto dai sindacati. Alla riunione, coordinata dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, hanno partecipato l'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino e l'assessore Sviluppo economico, Commercio e attività produttive Paolo Orneli.

Nuovi orari dei supermercati nel Lazio

L'ordinanza raccomanderà ai gestori dei supermercati di rispettare e far rispettare alla propria clientela le disposizioni richieste per far fronte all'emergenza, come la distanza di sicurezza di almeno un metro, anche tra i dipendenti e la sanificazione degli ambienti. Inoltre nel testo sarà richiesta e ribadita l'importanza della massima collaborazione da parte dei cittadini, di uscire di casa solo per necessità e di fare la spesa in punti vendita che si trovano nei pressi della propria abitazione o quartiere, senza trafficare per le strade di Roma allontanandosi da casa.