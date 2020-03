Bus, metro e tram a partire da domani, sabato 14 marzo, termineranno il servizio alle ore 21, mentre le linee notturne saranno soppresse. A renderlo noto Atac che ha recepito l'ordinanza della Regione Lazio che rimodula i mezzi di trasporto pubblico a seguito del nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte che limita gli spostameni e invita la popolazione a restare a casa, per il contenimento del coronavirus. Il documento, firmato dal vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dall’assessore alla Sanità e Responsabile dell’Unità di Crisi, Alessio D’Amato e dall’assessore alla Mobilità Mauro Alessandri, ha come obiettivo quello di garantire il servizio essenziale per assicurare gli spostamenti. Saranno comunque assicurati, a Roma, in provincia e nel resto della Regione le corse per il raggiungimento di supermercati, ospedali e altri servizi essenziali e le fasce orarie dei pendolari.

Nuovi orari mezzi di trasporto a Roma: cosa cambia

Atac fa sapere che con le nuove e temporanee disposizioni tutti i servizi termineranno dalle ore 21. Per bus e tram verrà applicato l'orario estivo con eventuali potenziamenti sulle linee ad alta frequentazione. L'azienda informa inoltre i cittadini che "continua la sanificazione di mezzi e infrastrutture" e che "non è possibile salire o scendere dall'accesso anteriore alla vettura".

Treni con orario estivo dal 13 marzo

Trenitalia a partire dal 13 marzo attiverà l'orario estivo in tutte le linee del territorio del Lazio. Nell'ordinanza la Regione invita tutti i sindaci dei vari Comuni a richiedere una sanificazione dei mezzi e dei depositi alle aziende di trasporto, di verificare il rispetto delle misure di igienizzazione a bordo dei mezzi e nei depositi ed evitare, laddove non ci sia assoluta sicurezza, che l'autista sia anche bigliettaio e verificatore. Bisogna evitare, spiega la Regione, che la prima fila del mezzo sia occupata ed è necessario "provvedere ad una rivisitazione del piano di rete che consenta di eliminare corse non strettamente connesse al trasporto di lavoratori (ad esempio corse per i mercati settimanali o verso luoghi di socialità), potenziando invece quelle dove si registra il maggior numero di utenti che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro".