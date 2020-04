in foto: Immagine di repertorio

Ancora una settimana e i cittadini del Lazio potranno tornare in libreria. Dal prossimo 20 aprile, infatti, le librerie del Lazio riapriranno, come decretato nell'ordinanza della Regione emanata oggi, lunedì 13 aprile. L'ordinanza ritarda di una settimana la riapertura di tali esercizi commerciali come da concessione dell'ultimo decreto del Governo nell'allentamento delle misure per alcune attività commerciali durante l'emergenza Coronavirus. Durante questa settimane, i titolari dei negozi dovranno organizzarsi per il rispetto delle misure di sicurezza all'interno delle attività per tutelare la salute dei clienti.

L'assessore Orneli: Garantire sicurezza a lavoratori e clienti

Come spiegato dall'assessore alle Attività produttive Paolo Orneli, la decisione è stata presa per permettere agli esercenti di "trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone" sia al momento dell'ingresso che durante quello dell'uscita dal negozio, nonché per tutto il tempo che vi resteranno dentro. Per questo sarà necessario per tutti i titolari rendere disponibili "guanti monouso da distribuire all'accesso al negozio", oltre che "favorire l'igienizzazione dei locali". La riapertura delle librerie deve "avvenire nella sicurezza assoluta di lavoratori e clienti", ha poi chiosato Orneli. Ciò significa che le persone non potranno stare a meno di un metro e mezzo l'una dall'altra, motivo per cui gli ingressi saranno scaglionati. Inoltre, tutti coloro che si recheranno in libreria avranno il tempo necessario per procedere con l'acquisto dei beni di cui necessitano, rigorosamente indossando le mascherine e i guanti che si porteranno da casa o riceveranno sul posto.