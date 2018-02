"Non dire mai a me non accadrà, tutto capita anche quello che non avresti mai immaginato". Sulla sua pagina Facebook, lo scorso 10 febbraio, Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie a Cisterna di Latina e ucciso le due figlie aveva postato una inquietante frase del giorno. "Non dire mai a me non accadrà, io non lo farei mai, perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato". Molti sono gli interventi che si possono leggere sulla pagina del social network. Prima gli appelli a lasciar vivere le piccole e gli insulti di qualche cretino conditi da termini come "spara" o "falla finita" e ora, dopo l'avvenuta strage di Cisterna di Latina piovono commenti d'ira e di sdegno : "Spero che Satana sia clemente con te".

Intanto dall'appartamento in via Collina dei Pini i vicini di casa, come gli addetti al servizio giardinaggio, sconvolti, raccontano che i due "Si volevano separare", dicono alcuni dalla strada. Lei, Antonietta Gargiulo di 39 anni, operaia alla Findus, adesso è tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo di Roma. Sulla pagina Facebook c'è il ricordo forse di un ultimo giorno felice. È l'11 febbraio, ci sono foto di una giornata passata con amici in un ristorante di Anzio. Sono presenti foto di piatti tipici. "Da rifare", ha scritto Capasso.