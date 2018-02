Alla fine si è tolto la vita Luigi Capasso, l'appuntato scelto dei carabinieri di 44 anni che questa mattina con l'arma di ordinanza ha ferito la moglie nel garage della loro abitazione di Cisterna di Latina e ucciso le due figlie di 14 e 8 anni. Dopo ore di trattative gli spari e poi l'irruzione dei corpi speciali che non hanno potuto che constatare che il peggio era già accaduto. L'uomo, originario di Napoli, era di stanza presso la stazione dei carabinieri di Velletri, comune dei Castelli Romani, da cui era tornato questa mattina a casa.

Da quanto si apprende in queste ore dalle testimonianze di vicini e conoscenti la coppia si stava separando. Una scelta presa dalla moglie Antonietta Gargiulo, 39 anni, che aveva deciso di mettere fine alla relazione con l'uomo che, da quanto si apprende, aveva un temperamento violento e aggressivo. La scelta di separarsi era stata dalla moglie dopo l'ultima aggressione a settembre.

Secondo quanto riportato dall'avvocato della donna le figlie avevano paura degli accessi di rabbia e violenza del padre, e Capasso aveva già aggredito la moglie in almeno altre due occasioni: "La situazione tra la coppia era tesa e la situazione si era per così dire aggravata quando a settembre lui ha aggredito la moglie davanti alla Findus, suo luogo di lavoro, tanto che sono dovuti intervenire i colleghi di lei a sua difesa. Ed in precedenza l'aveva aggredita anche a casa davanti alle bambine".